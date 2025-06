Detrazione sugli interessi del mutuo: la data di stipula entra nel 730 e nel modello Redditi

La data di stipula del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale entra in gioco in modi diversi al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, discriminando tra contratti stipulati entro il 2021 o entro il 2024.

Per favorire l’acquisto della casa, gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari, nel limite di 4mila euro all’anno, sono considerati detraibili nella misura del 19 per cento. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano...