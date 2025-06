Per i redditi più elevati le spese edilizie entrano prima in dichiarazione

Dal 2025 anche i bonus edilizi, compresi quelli sui condizionatori, rientrano nel tetto agli oneri detraibili per i redditi alti. Ma con un triplice vantaggio: incidono sul plafond solo per la rata annuale (un decimo della spesa), a parità di costo generano una detrazione maggiore e il bonus non è soggetto al décalage oltre 120.000 euro di imponibile.

Con il venir meno della cessione del credito e dello sconto in fattura, dal 2025 l’unico modo per godere dei bonus edilizi sarà la tradizionale detrazione...