Piani di ristrutturazione omologati, pene meno severe per i falsi attestati

Eventuali falsità contenute nella attestazione di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro) non sono punibili per falso in attestazione come avviene per l’asseverazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione, ma con il più mite reato di falsità in certificati.

Questo perché l’articolo 342 del Codice della crisi, che indica le sanzioni in materia di attestazioni, è costruito con la tecnica del rinvio e non contiene alcun richiamo all’attestazione del Pro. Un’assenza che...