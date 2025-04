Piccola proprietà contadina, una rete di protezione (limitata) per chi cede prima dei 5 anni

Smettere di condurre direttamente il fondo o cederlo prima che siano decorsi cinque anni dalla stipula dell’atto non sempre fa perdere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (Ppc). Nella risposta a interpello 86/2025 l’Agenzia ha ribadito che la cessione anticipata del fondo è causa di decadenza dalla Ppc anche laddove il cessionario sia un soggetto in possesso di una qualifica agricola (si veda il precedente articolo «Piccola proprietà contadina, il terreno venduto prima dei 5 anni perde...

