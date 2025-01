Più libertà per i giudici nella nomina di Ctu e delegati alle vendite

L’incarico di consulente tecnico d’ufficio (Ctu) può essere assunto in tutti i tribunali d’Italia, indipendentemente dal circondario del tribunale di iscrizione dello stesso consulente. In pratica oggi il giudice può nominare, come ausiliario, un consulente tecnico anche se non iscritto al tribunale del suo circondario di competenza senza alcun vincolo se non quello del limite del 10% dei ruoli in gestione.

Più libertà di manovra anche per la nomina da parte dei giudici del custode e professionista...