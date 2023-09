Più sicurezza, così la scelta del contactless garantisce l’igiene









Il lockdown del Covid ha evidenziato la necessità di limitare contatti non protetti e infatti si vanno diffondendo sempre di più i comandi contactless, touchless. Gli ologrammi con display virtuali sospesi o proiettabili della Neonode (azienda di riferimento per la tecnologia touch e con ologrammi) sono comandabili con lievi movimenti delle dita. Mentre in California è obbligatorio dotare l’impianto di illuminazione di sensore di presenza e usare luci Led. Minimo consumo e massima igiene e pulizia...