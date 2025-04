Prezzi di trasferimento con rilevanza Iva se definiti contrattualmente

L’avvocato generale Jean Richard De La Tour ha fornito importanti chiarimenti in merito alle conseguenze in materia di Iva dei prezzi di trasferimento nelle conclusioni del 3 aprile 2023 per la causa C-726/23.

Il caso riguarda un gruppo mondiale indipendente nel settore del noleggio di gru. Nell’ambito del gruppo, la ricorrente (società rumena) acquista o noleggia gru che successivamente vende o noleggia ai clienti. La società madre del gruppo (una società belga) cerca i fornitori per la società rumena...