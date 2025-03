Processo tributario, la valutazione delle prove non può configurare un errore revocatorio

Nel processo tributario, l’errore di fatto revocatorio si configura quando il giudice di merito incorre in una «svista», in una falsa percezione della realtà riguardante un fatto probatorio, e non nella valutazione della sua rilevanza o credibilità. La revocazione, quale strumento eccezionale di correzione di errori giudiziari, pertanto, non può essere utilizzata per sopperire al mero errore di giudizio, che deriva da un apprezzamento soggettivo e discutibile dei fatti o del diritto da parte del ...

