Proroga impatriati dopo il distacco all’estero

Proroga per un altro quinquennio dell’agevolazione impatriati anche se il lavoratore ha trascorso un periodo di distacco all’estero ma mantenendo sempre la residenza fiscale in Italia. Il calcolo dell’importo dovuto (da versare entro il 1° luglio, in quanto il 30 giugno quest’anno cade di domenica) per ottenere l’estensione temporale va, però, effettuato prendendo a riferimento i redditi di lavoro dipendente, oggetto della detassazione, prodotti in Italia nell’ultimo anno in cui ha usufruito dell...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi