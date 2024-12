Quote e terreni rivalutabili, agevolazione permanente con possibilità di scomputo

Il Ddl di Bilancio 2025, ora alla Camera, punta a introdurre in via permanente il regime di rideterminazione dei costi delle partecipazioni (qualificate e non qualificate, quotate e non quotate) e dei terreni (edificabili e non edificabili) detenuti da soggetti non imprenditori, originariamente previsto dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001.

Con l’ok alla legge, dal 2025 non sarà più necessario attendere la proroga annuale, ma si potranno “rivalutare” le partecipazioni e i terreni posseduti al...