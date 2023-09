Quote non di controllo, holding frenata dai giudici di Andrea Vasapolli









Un socio di minoranza qualificata conferisce la sua partecipazione in una holding personale, il cui capitale sociale è destinato ai discendenti: la recente ordinanza 6082/23 della Cassazione e l’orientamento già espresso dalle Entrate con l’interpello 552/21 mettono in discussione che in un caso simile il trasferimento ai discendenti del capitale della holding possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione ex articolo 3, comma 4-ter, del Tus (Dlgs 346/90). Ciò porta a interrogarsi...