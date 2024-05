Ravvedimento speciale anche con la consegna di un pvc. Corsa contro il tempo entro il 31 maggio

C’è tempo solo fino al 31 maggio 2024 per beneficiare del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022. Stessa scadenza per usufruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti. La circolare 11/E/2024 interviene sulle novità introdotte dal decreto Milleproroghe (Dl 215/2023) e dal decreto Superbonus (Dl 39/2024), ora in corso di conversione...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi