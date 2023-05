Ravvedimento speciale esteso ai redditi di fonte estera di Michela Folli e Marco Piazza









È stata necessaria una interpretazione autentica per confermare che il «ravvedimento speciale» può essere utilizzato anche per regolarizzare le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’Ivie e all’Ivafe non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione.

Il dubbio nasceva dalla circostanza che l’articolo 1, comma 176, della legge 197/2022 preclude l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato tramite il ravvedimento speciale...