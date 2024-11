Ravvedimento speciale, se i termini sono scaduti possibile sanare solo alcune annualità

Il ravvedimento speciale può essere perfezionato anche solo con riferimento ad alcuni dei periodi d’imposta compresi tra il 2018 e il 2022. È questa una possibilità che dev’essere valutata con attenzione da quei contribuenti per i quali i termini d’accertamento per le annualità 2018 e 2019 potrebbero essere già scaduti. Ma andiamo con ordine.

La chance del ravvedimento

Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 (con esclusione dei forfetari), così come per chi aderisce entro il maggior termine...