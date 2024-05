Ravvedimento speciale al test delle violazioni sostanziali

La circolare n. 11/E/2024 con le istruzioni operative sulla riapertura al 31 maggio 2024 del termine per il ravvedimento speciale - con riduzione delle sanzioni a un diciottesimo - ex articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197/2022 per le «violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti» (articolo 7, comma 7, del Dl 39/2024) e l’estensione del ravvedimento speciale alle «violazioni ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi