Reato prescritto, va decisa la confisca per equivalente di Giovanbattista Tona

Link utili L’assenza di spiegazioni sulla provenienza dei beni non giustifica la confisca

Via libera alla valutazione in appello o Cassazione per i fatti dopo il 6 aprile 2018









Il giudice di appello o di Cassazione che decide sull’impugnazione e dichiara estinto un reato tributario per prescrizione deve pronunciarsi anche sul mantenimento della confisca disposta nei precedenti gradi di giudizio. Ma questo solo per i fatti commessi dopo il 6 aprile 2018, data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 del 2018. Per il periodo precedente, invece, la confisca per equivalente, a differenza di quella diretta, non si applica se il reato si estingue per prescrizione. Lo ha...