Redditi PF, le indicazioni dell’Inps per la compilazione del quadro RR

Cosa scade Compilazione del quadro RR volto a determinare la contribuzione dovuta per l’anno 2023.

Per chi Soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps.

Come adempiere Si compila il quadro RR: sezione I per gli iscritti alla gestione IVS e sezione II per gli iscritti alla gestione separata.