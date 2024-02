Regime Iva semplificato con obbligo di fattura ma adempimenti leggeri

Per Odv e Aps che adottano il regime forfettario previsto dalla legge 190/2014 scattano anche precisi adempimenti.

In linea con quanto previsto dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/E/2022, le realtà associative dotate di tale qualifica saranno tenute ad emettere fattura senza addebitare l’Iva in via di rivalsa e non potranno detrarre l’Iva sulle fatture di acquisto.

Peraltro, Odv e Aps saranno esonerate dagli obblighi di versamento dell’Iva, di presentazione della dichiarazione Iva e delle...