Registro dello 0,5% sulla cessione dei crediti a garanzia del leasing

Si applica l’imposta di registro con aliquota 0,5 per cento alla cessione di crediti a garanzia dei canoni di locazione finanziaria stipulata tra l’utilizzatore e la società di leasing; pertanto non è applicabile l’esenzione da tassazione disposta dal dpr 601/1973 per le garanzie concesse in relazione a finanziamenti a medio/lungo termine erogati da banche e società finanziarie.

Così la Cassazione decide nella sentenza 23909 del 5 settembre 2024 in un caso di cessione dei crediti che matureranno verso...