Registro dei titolari effettivi sospeso, i commercialisti scrivono ai ministeri: stop agli obblighi comunicativi

La sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi fa venir meno qualunque obbligo comunicativo. È quanto scrive il Consiglio nazionale dei commercialisti che chiede al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di indicare agli enti camerali il comportamento uniforme da adottare in pendenza del giudizio della Corte Ue; comportamento che - secondo i commercialisti - non può che tradursi in una sospensione totale del sistema...

