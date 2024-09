Regolarizzazione magazzino, prima rata in scadenza il 30 settembre

Entro il prossimo 30 settembre 2024 è in scadenza la prima rata, di recente prorogata dall’articolo 7 del Dl n. 113 del 9 agosto 2024 (si veda il Sole 24 Ore del 13 agosto 2024), relativa alla regolarizzazione del magazzino per i soggetti Oic. E ciò comporta oltre ai profili fiscali anche profili contabili che la norma ha disciplinato. Ma vediamolo in dettaglio.

La disposizione è stata introdotta con la legge di Bilancio 2024 (commi da 78 a 84) per la regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino...