Rendicontazione Esg, la sostenibilità obbliga al dialogo con i sindacati

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibile per la consultazione lo schema di decreto delegato per il recepimento della direttiva 2022/2464/Ue, nota come Corporate sustainability reporting directive (Csrd). La fase di consultazione sarà aperta fino al 18 marzo 2024.

La Csrd, che è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e dovrà essere recepita entro il 6 luglio 2024, prevede la graduale estensione degli obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità a tutte le grandi...