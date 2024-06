Report volontario di sostenibilità, in arrivo moduli su misura per le Pmi

Lo standard volontario di rendicontazione sulla sostenibilità per le Pmi non quotate (Vsme), elaborato dall’Efrag (rimasto in consultazione fino al 21 maggio 2024) rappresenta un utile strumento per un gran numero di micro, piccole e medie imprese che, pur non essendo obbligate a redigere il report di sostenibilità, si trovano a dover rispondere alle richieste informative che vengono loro rivolte da banche, organismi di regolamentazione o altre imprese facenti parte della medesima catena del valore...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi