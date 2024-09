Residenza fiscale, giudizio positivo di Assonime sul restyling dei criteri

Assonime approfondisce, con la circolare 15, la nuova nozione di residenza di società ed enti introdotta, con decorrenza 2024, dal Dlgs 209/2023. I nuovi criteri di «sede di direzione effettiva» e «gestione ordinaria in via principale» che originano dal vecchio criterio della sede di amministrazione avvicinano il nostro Paese alla prassi internazionale pur in un quadro internazionale molto complesso.