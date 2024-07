Responsabilità dei sindaci, limiti senza retroattività

La futura limitazione di responsabilità per i sindaci si scontra con il problema della applicabilità della nuova norma di favore ai procedimenti giurisdizionali già in corso all’atto di entrata in vigore della norma stessa nonché, ancor prima, ai fatti dannosi accaduti e non ancora oggetto di procedimento giurisdizionale, in quanto o semplicemente contestati, ma non azionati in un giudizio, oppure per i quali nemmeno ancora vi sia un claim.

Questo è il classico problema della applicazione di una nuova...