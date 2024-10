Ricerca e sviluppo, un contributo per chi ha aderito alla sanatoria

Nel capitolo della manovra dedicato alle imprese il governo interviene sul tanto discusso credito di imposta per ricerca e sviluppo e la sanatoria in scadenza il prossimo 31 ottobre. Non solo. Per le piccole e medie imprese che decidono di diventare “grandi” arriva la proroga di tre anni del credito d’imposta per chi si quota in borsa.

Partiamo dalla ricerca e sviluppo. Niente proroga delle scadenze per il riversamento dei crediti per gli anni dal 2015 al 2019, come auspicato e richiesto da imprese...