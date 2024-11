Riconoscimento su misura per la natura sportiva

Per gli enti sportivi arrivano nuove modalità per il riconoscimento delle attività. Una procedura di competenza del dipartimento per lo Sport, che consente di attribuire valenza sportiva alle attività che, seppur diffusamente praticate, non rientrano tra quelle svolte nell’ambito di federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione riconosciuti da Coni o Cip (articolo 5 del Dlgs 39/2021).

La domanda può essere presentata da almeno 100 associazioni o società sportive (Asd-Ssd) operanti...