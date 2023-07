Riforma fiscale e regole per l’agricoltura: confronto il 17 luglio









Appuntamento con l’intreccio fra le regole della riforma fiscale e l’agricoltura. Lunedì 17 luglio, in diretta online sul sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com), tecnici ed esponenti delle istituzioni si confronteranno, infatti, sul tema «L’agricoltura nella delega fiscale». Il convegno, che sarà ad accesso libero sul sito, è organizzato dal Sole 24 Ore e dalla Fondazione Tosoni che hanno scelto questo tema di grande attualità per ricordare e continuare l’opera di Gian Paolo Tosoni, storico esperto di fisco e agricoltura, collaboratore del Sole 24 Ore e, in più occasioni, delle istituzioni, che è mancato due anni fa.

I lavori verranno introdotti da Gianni Allegretti, presidente della Fondazione Tosoni, e vedranno poi gli interventi istituzionali del viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, e del presidente del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, Elbano de Nuccio, che si soffermeranno sui punti centrali della delega. Poi la parola passerà a tecnici che, in alcuni casi, sono anche esponenti delle principali organizzazioni agricole. Queste le relazioni:

Massimo Bagnoli, responsabile area fiscale Cia - Agricoltori italiani, «I principi della delega riferiti al settore agricolo»

Nicola Caputo, responsabile area fiscale Confagricoltura, «La nuova frontiera delle agroenergie a confronto con la delega fiscale»

Gennaro Vecchione, responsabile area fiscale Coldiretti «La specificità del regime fiscale delle attività agricole connesse e possibili interazioni con i principi della delega»

Alessandra Caputo, esperta del Sole 24 Ore, «La nuova frontiera della compliance tracciata dalla delega e l’impatto per il comparto primario».