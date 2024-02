Riforma delle sanzioni alla ricerca della proporzionalità

L’articolo 20 della legge 9 agosto 2023 n. 111, recante la delega al governo per la riforma tributaria, contenuto all’interno del Capo II titolato «Le sanzioni», indica come principio direttivo per la revisione delle sanzioni amministrative il «migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei».

Il riferimento ai «livelli esistenti in altri Stati europei» è centrato per due ordini di ragioni. Da un lato, il ...