Rimborsi del 730, blocco preventivo con incoerenze e irregolarità negli anni passati di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

L’Agenzia individua con il provvedimento 203543/2023 gli elementi di incoerenza che potrebbero far scattare il blocco dei rimborsi d’imposta contenuti nei modelli 730/2023.

Gli alert previsti, sono quelli identificati per gli anni precedenti. Nel provvedimento in questione non sono identificati criteri puntuali, né tanto meno degli importi al di sopra dei quali può scattare il blocco ai rimborsi per le incoerenze, ma vengono semplicemente fissate delle linee guida all’interno di alcuni segnalatori...