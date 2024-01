Rimborsi Iva sulle fideiussioni prescritti in dieci anni, conteggiati alla scadenza del silenzio-rifiuto La Cassazione chiarisce che il termine decennale per richiedere la restituzione dei costi delle garanzie si calcola trascorsi 90 giorni dall’istanza di rimborso del contribuente, termine in cui matura il silenzio rifiuto