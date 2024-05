Riporto perdite, valore economico per il patrimonio

Per il riporto perdite nelle operazioni straordinarie, il limite del patrimonio netto si calcola sul valore economico. La novità, che riguarda indistintamente fusioni, scissioni e trasferimenti del controllo della società, è prevista dallo schema di decreto legislativo di riforma dell’Ires approvato ieri dal Governo. Il valore economico dovrà risultare da una perizia giurata, in mancanza della quale si applicherà l’attuale criterio del patrimonio contabile. Per fusioni e scissioni, nessun vincolo...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi