Rischi catastrofali, obbligo di polizza escluso per alcune imprese minori

L’obbligo di assicurare gli immobili delle imprese per i danni da catastrofi naturali potrebbe non riguardare indistintamente tutte quelle già iscritte nel Registro imprese: sarebbero esentate le realtà minori. Ma restano dubbi sulla loro individuazione. In parallelo, l’obbligo delle assicurazioni che operano nel ramo danni di coprire questi rischi viene graduato in relazione alla solvibilità di ciascuna compagnia. Sono alcune tra le questioni più di rilievo poste nell’ultima bozza del Dm attuativo...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi