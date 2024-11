Rischio fiscale, check list per certificare i controlli

Con il decreto Mef-Giustizia del 12 novembre scorso è stato definito il quadro relativo all’identificazione dei professionisti qualificati e alle attività da svolgere per la certificazione del Tax control framework (Tcf): certificazione necessaria sia per accedere al regime di adempimento collaborativo, sia per adottare il cosiddetto “Tcf opzionale” e ottenere i relativi vantaggi. L’attività del certificatore sostituirà, in sostanza, quelle istruttorie dell’Agenzia ai fini dell’ammissione e della...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi