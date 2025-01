Riscossione, con i nuovi modelli dilazioni dei debiti fino a 120 rate

Pubblicati sul sito di agenzia delle Entrate-Riscossione i nuovi modelli per richiedere la dilazione dei debiti affidati all’agente della riscossione. Si tratta dei moduli che dovranno essere utilizzati, a partire da quest’anno, per richiedere i piani di rientro secondo le regole introdotte con la riforma della riscossione (Dlgs 110/2024). Nulla cambia invece per le rateazioni già in essere al 1° gennaio 2025.

La modifica più importante riguarda la durata massima delle dilazioni. In particolare, per...