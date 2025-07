Rottamazione cartelle, spinta a chiudere le liti

Una spinta a chiudere le liti pendenti in Cassazione per i contribuenti che hanno presentato la domanda di rottamazione quater delle cartelle o, essendo decaduti entro fine 2024, sono saliti sul treno della riammissione previsto dalla conversione del Milleproroghe (Dl 202/2024). Tra gli interventi strutturali per deflazionare il contenzioso, nella delibera del Csm arriva anche la proposta di una norma che dichiari l’estinzione dei giudizi tributari, compresi appunto quelli pendenti in sede di legittimità...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi