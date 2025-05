Sanatoria R&S, modifiche con l’istanza sostitutiva

Entro il 3 giugno 2025 le imprese debbono valutare se aderire alla riapertura presentando l’istanza per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019, come previsto dall’art. 19, commi 5-8, del Dl 25/2025, oppure cambiare la precedente adesione presentata entro il 31 ottobre 2024, alla luce di eventuali ulteriori assessment effettuati o di altre considerazioni. In questa seconda ipotesi, il nuovo modello, approvato con il provvedimento 224105 /2025 delle Entrate, ...

