Scambio dati Inps-agenzia Entrate contro l’evasione nel lavoro domestico di Matteo Prioschi

Le informazioni saranno utilizzate per elaborare le dichiarazioni precompilate e inviare lettere di compliance a colf e badanti che omettono di pagare l’Irpef









Scambio di informazioni tra Inps e agenzia delle Entrate per individuare i lavoratori domestici che non dichiarano redditi al Fisco o ne denunciano solo una parte. Lo prevede l’articolo 17 del disegno di legge di Bilancio 2024, in base al quale i dati in possesso dell’istituto nazionale di previdenza dovranno essere utilizzati dalle Entrate per elaborare le dichiarazioni precompilate, inviare lettere di compliance con cui segnalare anomalie ai contribuenti e per svolgere attività di analisi del rischio...