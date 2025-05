Ecobonus salvo anche con l’invio tardivo all’Enea

La mancata osservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per trasmettere all’Enea i dati relativi agli interventi di miglioramento energetico edilizio non pregiudica il riconoscimento dell’Ecobonus con la detrazione Irpef per le spese di risparmio e riqualificazione energetica sostenute. Infatti, tale agevolazione trova la sua unica ragione giustificativa nell’effettività dell’esborso. È il principio espresso dalla sentenza 70/4/2025 della Cgt Veneto, la quale, dando conto di diversi...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi