Sconti e abbuoni, deduzione immediata con rettifiche ai ricavi

Rilevanza fiscale immediata per le rettifiche ai ricavi riguardanti sconti e abbuoni, anche se effettuate in base a stime. Il Dm 27 giugno 2025, che disciplina le ricadute Ires del principio contabile Oic 34, riconduce nell’alveo degli accantonamenti i corrispettivi variabili per penali legali e contrattuali, lasciando in derivazione rafforzata quelli per sconti e abbuoni. Si applica la derivazione, in base alla relazione ministeriale, anche per operazioni a premio che prevedono la possibilità di...

