Semplificazione in Redditi per le società non operative di Andrea Cioccarelli, Giorgio Gavelli e Renato Sebastianelli

Link utili Scheda: Società di comodo Studio Associato CMNP Sistema Frizzera









L’adempimento dichiarativo per le società di capitali e di persone è il momento in cui, tradizionalmente, questi enti “fanno i conti” con la possibile situazione di non operatività ex articolo 30 della legge 724/1994 e con le sue onerose conseguenze nei vari profili impositivi. È quindi opportuno chiedersi cos’è cambiato rispetto all’anno d’imposta 2021.

La compilazione dei modelli

Sotto...