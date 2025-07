Trasporti internazionali, non imponibilità Iva anche con l’intervento di intermediari

Estensione della non imponibilità Iva del trasporto internazionale di beni anche quando intervengono degli intermediari. Interventi di razionalizzazione in tema di detrazione e comunicazioni.

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri è il primo passo verso l’attuazione della delega fiscale in riferimento all’Iva. Con diverse disposizioni, il legislatore interviene su alcuni aspetti sostanziali dell’imposta, dando attuazione ai principi fissati all’articolo...