Sempre più donne professioniste, ma aumenta il divario di incassi

Per un solco che si restringe un altro si allarga nelle libere professioni. Le donne sono sempre di più: pesano ormai per il 44% sul totale – erano al 40% solo nel 2019 – e in alcune professioni, compresi medici e avvocati, stanno arrivando a sfiorare la parità (rispettivamente 46% per i camici bianchi e 47%, seppur in lieve diminuzione, per gli avvocati). Raggiungono il picco di presenze (84%) in una categoria per tradizione al femminile quale quella degli psicologi. Mentre restano sparuta minoranza...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi