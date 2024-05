Senso unico per chi ha scelto la dichiarazione

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 39/2024 non sarà «in ogni caso» consentito l’esercizio dell’opzione di cessione del credito (articolo 121, comma 1, lettera b, Dl 34/2020) in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi agevolati con i bonus edilizi.

Questa parte dell’emendamento presentato dal Governo in sede di conversione del Dl “Blocca cessioni” rischia di avere per i contribuenti conseguenze...