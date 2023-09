Settore navale, premiata la competitività di Roberto Lenzi









Il ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il ministero dell’Università e della Ricerca e il ministro della Difesa, ha stabilito i criteri per individuare i progetti di rilevanza strategica nel settore navale. L’obiettivo è promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale con la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, come emerge dal decreto 6 aprile 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 211, il 9 settembre 2023.

Possono beneficiare ...