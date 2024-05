Sì all’imponibilità Iva sul gioco d’azzardo con vincite online

Nelle conclusioni relative alla causa C-741/22, l’Avvocato generale Kokott ha ritenuto legittima la normativa belga, che assoggetta a Iva il gioco d’azzardo con poste in denaro fornite per via elettronica. Né assume rilievo la differenziazione tra tali giochi e quelli con poste in denaro non elettroniche, in quanto esistono ragioni oggettive per differenziare tali lotterie.

L’articolo 136, paragrafo 1, lettera i), direttiva Iva, prevede una esenzione per le scommesse, le lotterie e altri giochi d’...