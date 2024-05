I seminari di Nt+ Enti locali & Edilizia: il 30 maggio la salvaguardia

Al via i seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia, organizzati con gli Esperti del Sole 24 Ore e con le firme del quotidiano per offrire delle occasioni di confronto e di aggiornamento su temi di interesse professionale per gli amministratori, i professionisti, i dipendenti pubblici e per le imprese che lavorano con la Pubblica amministrazione. I seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia sono organizzati in collaborazione con Ancrel (Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali).

Tra le tematiche le tante novità introdotte nella gestione degli enti locali dalla legge di bilancio, dalla revisione del Pnrr e dai decreti attuativi della riforma fiscale. In aula esperti di primo piano nella formazione, nella consulenza e nella dirigenza nelle amministrazioni locali, con la moderazione di Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 ORE.

Si inizia il 30 maggio con «La salvaguardia e l’assestamento di bilancio 2023», con le relazioni di Marco Castellani (presidente Ancrel, dottore commercialista e revisore contabile) e Marco Rossi (dottore commercialista e revisore contabile); nel corso del seminario, in live streaming giovedì 30 maggio, saranno approfonditi i temi relativi a salvaguardia e l’assestamento del quadro della gestione finanziaria; verifiche da effettuare in vista della salvaguardia su gestione di competenza e residui; competenza: spending, conguagli Covid e accantonamenti; residui e cassa: andamento riscossioni Fcde; avanzamento delle opere pubbliche e aggiornamento delle imputazioni; misure di riequilibrio e meccanismi sanzionatori, applicazione dell’avanzo di amministrazione (libero) anche in caso di anticipazione, parere dell’organo di revisione. Il 17 ottobre sarà invece la volta del seminario su «Il bilancio di previsione: le regole per i bilanci preventivi 2025/2027» e il 28 novembre l’appuntamento è con «Le novità tributarie per il 2025».

Il singolo seminario è inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permette di maturare complessivamente n. 4 crediti formativi.