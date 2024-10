Sì al commercialista socio e componente di una società sportiva dilettantistica senza lucro

Se non si è socio di maggioranza e non si hanno poteri di amministrazione di una Ssd priva di lucro non scatta l’incompatibilità per il commercialista che rivesta l’incarico di semplice consigliere. È quanto affermato dal Cndcec con il Pronto Ordini 82 del 29 ottobre 2024.

La vicenda analizzata dal consiglio nazionale dei commercialisti nasce a seguito di un quesito posto da un Ordine territoriale che chiedeva chiarimenti in merito al caso di un commercialista iscritto, che è socio non di maggioranza...