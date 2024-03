Società di comodo, salta il divieto all’esercizio della detrazione Iva

Le regole Iva connesse alle società di comodo violano il diritto unionale sia per quanto riguarda la soggettività passiva che per quanto riguarda il diritto a detrazione dell’imposta.

In particolare, la pronuncia relativa alla causa C-341/22, Feudi di San Gregorio è un punto di svolta per il diritto nazionale che, secondo quanto dichiarato dalla Corte di Giustizia europea, detta regole sulle società non operative che, sotto gli aspetti Iva, non sono conformi alla direttiva.

Protagonista della vicenda...