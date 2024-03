Società di comodo, subito utilizzabile la sentenza Ue

Gli effetti della sentenza della Corte Ue che ha dichiarato illegittimo il divieto per le società di comodo all’esercizio della detrazione Iva si estendono a tutte le posizioni aperte dei contribuenti. La sentenza C-341/22 ha stabilito l’incompatibilità della disciplina prevista dall’articolo 30 della legge 724/1994 rispetto alle regole che governano il sistema dell’Iva, in quanto violano il diritto unionale sia per quanto riguarda la soggettività passiva che per quanto riguarda il diritto a detrazione...

